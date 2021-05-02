Стали известные стартовые составы «Зенита» и «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч начнется в 19:00.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.

В этой игре питерский клуб может оформить досрочно победу в чемпионате. Разница между командами составляет шесть очков. Побед в чемпионате у «Зенита» больше на одну (17 против 16), разность забитых и пропущенных мячей тоже играет на руку петербуржцам – 41 против 14.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В оставшихся двух турах «Зениту» предстоит сыграть на выезде с аутсайдерами «Уфой» и «Тамбовом». «Локомотив» на своем поле примет «Динамо» и «Урал».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может досрочно оформить чемпионство в 28-м туре РПЛ.