«Авангард»: жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру Чинахова

Хоккейный клуб «Авангард», несколько дней назад выигравший Кубок Гагарина, выступил с заявлением относительно ситуации с Егором Чинаховым, который решил уехать в НХЛ.

«Начиная с ноября клуб в лице генерального менеджера Алексея Волкова вел переговоры с агентом Егора Чинахова о продолжении карьеры хоккеиста в «Авангарде». В марте на руках у агента игрока – Шуми Бабаева – было обновленное контрактное предложение. Тренерский штаб «Авангарда» уверен, что хоккеисту еще рано пробовать себя на уровне НХЛ, необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно проявить себя за океаном. Яркий пример тому – воспитанник «Авангарда» Илья Михеев, игрок основного состава «Торонто Мейпл Лифс».

Клуб готов был предложить Егору Чинахову достойные условия как в плане контракта, так и в плане развития – специалистами «Авангарда» был разработан индивидуальный план для хоккеиста. Мы хотели бы видеть Егора лидером команды, которая вернется в Омск, примером для воспитанников нашей Академии.

Однако у агента Егора Чинахова оказались совершенно другие планы – не услышав наших аргументов, он постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ. Причем сделано это было максимально некорректным образом. Еще за 10 дней до окончания сезона клуб узнал о том, что Чинахов решил уехать в «Коламбус», косвенно это подтверждал и сам Егор, рассказав о назначенной записи в посольстве США для получения визы. При этом агент хоккеиста по-прежнему все отрицал. А в ночь на 1 мая в твиттер-аккаунте Бабаева появляется фото Чинахова в форме Коламбуса.

Кроме того, у нас вызвали недоумение слова господина Бабаева о том, что клуб неуважительно отнесся к Егору Чинахову после завоевания чемпионского титула. Хоккеист попал в условия карантина перед шестым матчем финала Кубка Гагарина и доступ к нему был запрещен. Клуб планировал вручить медаль и отпраздновать чемпионство с Егором после выздоровления хоккеиста.

Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом», – написала пресс-служба клуба на на официальном сайте.

Задрафтованный в первом раунде под общим 21-м номером «Коламбусом» Чинахов подписал с «Блю Джекетс» трехлетний контракт новичка, по которому, вероятно, сможет дебютировать в НХЛ уже в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Чинахов и Чистяков уезжают из «Авангарда» в НХЛ.