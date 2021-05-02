Баюл о Тарасовой: вы ни с кем из воспитанников не могли расстаться без войны

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на воспоминания трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о ее переходе к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

По словам Родниной, у нее несколько раз после перехода возникали истерические припадки. И что ее в совместной работе с Тарасовой всегда что-то раздражало.

Тарасова не стала комментировать скандальное заявление Родниной.

«Возникает мысль: если вы, мадам, не смогли расстаться без войны с большинством своих воспитанников, быть может, не в них дело? Кулик пришел от Кудрявцева, и кто его четверной тулуп учил прыгать, так это не вы, а Джозеф Сабовчик. Климова и Пономаренко за четыре месяца до Олимпиады от Дубовой, а за Грищук вообще молчу… Не надо про меня неправду рассказывать! Вы как никто другой были в Америке в 90-х и знаете, чего мое золото стоило и сколько мне платили за шоу — у нас был общий агент», — написала Баюл на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роднина нелестно отозвалась о совместной работе с Тарасовой.