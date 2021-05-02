«Спартак» и «Уфа» не могут договориться о трансфере Урунова

Московский «Спартак» и «Уфа» не могут договориться о трансфере полузащитника Остона Урунова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, столичный клуб хочет выручить за 20-летнего узбека не менее €3 млн, в то время как первый оффер пришел из стана башкирской команды на €1 млн.



В данный момент Урунов, купленный «Спартаком» в августе 2020 года, защищает цвета «Уфы» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел 14 матчей и не сумел отметиться результативными действиями.

После 27 туров подопечные Алексея Стукалова занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая волгоградскому «Ротору» по личным встречам.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич избежал серьезной травмы в матче с «Уфой».