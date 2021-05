Появилось изображение новой формы «Манчестер Сити» без эмблемы клуба

Появилось изображение новой формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22 без эмблемы клуба. Об этом сообщает Footy Headlines.

Вместо круглого логотипа технический спонсор клуба принял решение нанести название команды, расположенное над титульным спонсором.



В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 80 очков за четыре тура до финиша сезона.

«Горожане» смогут оформить чемпионский титул уже сегодня. Для этого «Манчестер Юнайтед» должен уступить «Ливерпулю» в домашнем матче 34-го тура АПЛ.

CONCEPT: This is how the #ManCity away kit for 2021/22 could look like, according to the latest leaks.



[Inspired by @Footy_Headlines] pic.twitter.com/fYQKvdx5Ya