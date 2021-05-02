Погба: для себя я лучший

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о стиле. Об этом сообщает пресс-служба манкунианской команды.

По его словам, множество людей остаются неравнодушными к той цветовой гамме, которую он исповедует.



«Думаю, что я одеваюсь лучше всех футболистов «Манчестер Юнайтед». Порой люди не понимают этого и слегка удивляются тому, какие цвета я выбираю. Я просто остаюсь собой и отличаюсь от других. Может быть, я не лучший, но для себя я лучший.

Только это имеет значение», — сказал Погба.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета.