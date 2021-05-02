Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч РПЛ

Опубликованы составы «Ростова» и «Тамбова» на игру 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этим поединком подопечные Валерия Карпина занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 40 очко.

Тамбовская команда за три тура до финиша сезона с 13 баллами располагается на последней позиции.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» заранее забронировал ресторан для празднования чемпионства по итогам матча 28-го тура против московского «Локомотива».