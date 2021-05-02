Петржела предсказал чемпионство «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предсказал чемпионство сине-бело-голубых в матче с московским «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

«В чемпионате России «Зениту» нет равных. Команду критикуют за игру? Разве можно стать три раза подряд чемпионом с плохой игрой?

Я точно уверен, что подопечные Сергея Семака победят и возьмут золото. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж, а самое главное — игроки хотят поднять кубок над головой перед своими фанатами», — сказал Петржела.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой сине-бело-голубые имеют в своем активе 58 очков, у команды под руководством Марко Николича 52 очка.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин 3 мая вернется в общую группу «Фиорентины».