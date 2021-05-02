Мичков стал лучшим бомбардиром группового этапа ЮЧМ по хоккею

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Форвард юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2021 года.

16-летний форвард в четырех матчах турнира набрал 11 очков, забросив девять шайб и отдав две результативные передачи.

Ближайшим преследователем в списке бомбардиров является Никита Чибриков, который набрал десять очков (2+8).

Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.