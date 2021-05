Овечкин впервые с 2009 года пропустил четыре игры в НХЛ подряд

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин впервые с 2009 года пропустил четыре игры регулярного чемпионата подряд. Об этом сообщает журналист Бен Рэби в своем Twitter.

В ноябре 2009 года хоккеист не смог принять участие в шести встречах к ряду из-за повреждения.

Напомним, что накануне россиянин провел первую тренировку на льду. В социальных сетях было опубликовано видео, где нападающий наносит бросок по воротам. В четырех матчах без Овечкина «Кэпиталз» одержал три победы.

«Вашингтон Кэпиталз» после 51 матча идет на второй строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона и имеет в своем активе 69 очков. «Питтсбург Пингвинз», который провел на один матч больше, опережает «столичных» на два балла.

