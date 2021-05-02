Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

Варламов отразил 29 бросков по своим воротам и оформил седьмой шатаут в сезоне, тем самым помог своей команде одержать победу в дерби против «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0. Также голкипер превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии, который был установлен Гленном Решом 1975 году, — 178 минут 28 секунд.

Первой звездой дня стал Крейг Смит, защищающий цвета «Бостона», второй — Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Айлендерс», которые идут на третьем месте в Восточном дивизионе НХЛ, обеспечили себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».