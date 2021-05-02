Наставник сборной Белоруссии ждет тяжелого матча против России на ЮЧМ
Главный тренер юниорской сборной Белоруссии Дмитрий Шульга поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира 2021 года против сборной России.
«Вопрос по стартовому вратарю на игру 1/4 финала мы еще обсудим. В мачте с Россией самым важным фактором будет самоотдача игроков. Важно также будет выполнить игровое задание, без этого никуда. Ребята у наших оппонентов сильные, технически подготовленные.
Наша задача — совершить минимум ошибок. Они могут использовать абсолютно все», — передает слова Шульги «Чемпионат».
Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.
Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.