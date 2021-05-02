Петербургский «Зенит» заранее забронировал ресторан для празднования чемпионства по итогам матча 28-го тура против московского «Локомотива». Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что если подопечные Сергея Семака не смогут переиграть «железнодорожников», то празднование завоевания золотых медалей придется отложить как минимум на неделю до матча против «Уфы».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой сине-бело-голубые имеют в своем активе 58 очков, у команды под руководством Марко Николича 52 очка.

На третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) расположился столичный «Спартак» с 50 баллами.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин 3 мая вернется в общую группу «Фиорентины».