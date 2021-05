В ИИХФ восхитились игрой форварда юниорской сборной России Мичкова

Международная федерация хоккея (ИИХФ) восхитилась игрой форварда юниорской сборной России по хоккею Матвея Мичкова, который стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2021 года.

«Матвей Мичков выдал шоу в составе юниорской сборной России и стремится к статусу величайшего игрока», — гласит текст поста, опубликованного пресс-службой организации в Twitter.

Юниорская сборная России сыграет с сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

ICYMI: Matvei Michkov stole the show yesterday for @russiahockey and is quickly on his way to G.O.A.T. status. #U18Worlds pic.twitter.com/xfFMolzEKE