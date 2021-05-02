Сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ

Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

В других матчах за выход в финал сборная Финляндии поборется с командой Швейцарии, канадские юниоры сразятся с чехами, а Швеция встретится с США.

Четвертьфинальные поединки пройдут на юниорском чемпионате мира 3 мая и в ночь на 4 число по московскому времени. Полуфиналы будут разыграны в ночь на 6 мая, а финальный поединок турнира и матч за третье место будут проведены в ночь на 7 число.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.