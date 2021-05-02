Форвард «Челси» высказался о расизме

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам признался, что столкнулся с проявлением расизма в социальных сетях, передает Goal.com.

Форвард поделился, что ему даже писали о том, что он не достоин играть в столичной команде.

«Я спрашивал себя, стоит ли весь этот стресс того. Меня оскорбляли в Twitter. Было много расистских комментариев, люди писали, что я недостаточно хорош для «Челси», — поделился Абрахам.

Примечательно, что Абрахам является воспитанником лондонского клуба. За основную команду «Челси» он дебютировал в 2016 году. С того времени он трижды был в аренде и защищал цвета «Бристоль Сити», «Соунси Сити» и «Астон Виллы». Форвард является игроком сборной Англии.

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Тухеля ведет борьбу с «Лестером» за третье место.

Ранее сообщалось, что в Лондоне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм», со счетом 2:0 победу одержала команда Томаса Тухеля.