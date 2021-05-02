Форвард сборной России высказался о «грязной» игре Чехии

Нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российской команды, а Полтапов оформил в матче дубль.

«Чехи — сильная, организованная атака, как и все. Настрой был на них, как и на всех. А по поводу грязи — тренеры сказали играть в свой хоккей и не отвечать», — заявил хоккеист.

Этот матч стал завершающим для команд на групповом этапе, обе сборные гарантировали себе место в плей-офф турнира. Соперник сборной России по четвертьфиналу будет определен по итогам результата матча США — Финляндия. За выход в следующий раунд российские юниоры сразятся со сверстниками либо из Белоруссии, либо из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.