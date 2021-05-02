Олимпийская чемпионка Баюл высмеяла возвращение Трусовой к Тутберидзе

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, иронично прокомментировала возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.

Об этом стало известно 1 мая.

«Да, не смогла. Так же, как и Медведева. Пансионат «Березка» засосал обратно…» — написала Баюл в своем Instagram.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал возвращение Александры Трусовой к своему бывшему тренеру.