Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»
«Миннесота Уайлд» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились с результатом 3:3. В Овертайме сильнее оказалась «Миннесота», победную шайбу забросил Кевин Фиала.
Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов сумел отличиться в этом матче и набрал одно очко, отдав голевую передачу на Матча Цуккарелло.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко пропустил поединок из-за травмы нижней части туловища. Сообщается, что повреждение не является серьезным, поэтому в скором времени форвард сможет вернуться в состав команды.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов рассказал о возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 4:3 (ОТ)
0:1 — Кайру, 17:00;
0:2 — Бле (Бозак), 17:00;
1:2 — Цуккарелло (Капризов, Дамба), 26:53;
1:3 — Перрон (Миккола, О'Райлли), 32:41;
2:3 — Штурм, 54:09;
3:3 — Бродин, 59:00;
4:3 — Фиала, 62:16.