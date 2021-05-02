Россия разгромила Чехию на ЮЧМ

Сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.

В составе победителей хет-триком отметился Матвей Мичков. Авторами дублей стали Прохор Полтапов и Федор Свечков. Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков отправил четыре шайбы в ворота национальной команды Германии. Двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высоко оценил уровень 16-летнего хоккеиста.

Юниорский чемпионат мира. Группа В. 4-й матч

Россия — Чехия — 11:1

1:0 — Мичков (Чибриков, Новиков), 01:22;

2:0 — Полтапов, 13:10;

3:0 — Мирошниченко (Юров), 17:39;

4:0 — Коромыслов (Юров, Чибриков), 30:53;

4:1 — Кос (Моравец, Брабенец), 32:28;

5:1 — Кателевский (Лазутин, Грудинин), 33:44;

6:1 — Полтапов (Иванцов, Мичков), 38:45;

7:1 — Мичков (Полтапов, Иванцов), 45:50;

8:1 — Свечков (Юров), 47:00;

9:1 — Свечков (Чибриков, Мирошниченко), 51:45;

10:1 — Юров, 57:19;

11:1 — Мичков (Квочко), 58:48.