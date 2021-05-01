Хореограф группы Тутберидзе — о Трусовой: было видно, что ребенок не в своей тарелке

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал возвращение Александры Трусовой к своему бывшему тренеру. Напомним, что Трусова в сезоне-2020/2021 тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».

«Мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы, мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается, это здорово! Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию было видно, что ребёнок не в своей тарелке», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе, несмотря на то что Евгений Плющенко предоставил ей идеальные условия для подготовки и сделал ее примой в своей академии.