Главный тренер сборной России Брагин прокомментировал вызов Толчинского

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал вызов в сборную нападающего «Авангарда» и лучшего игрока плей-офф КХЛ Сергея Толчинского.

«Мы же говорили, что следим и думаем. Дали ему отдохнуть, а сейчас пригласили. Он будет выполнять такие же функции, какие он выполняет и в Омске», — сказал Брагин.

Несколько дней назад в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В решающей встрече победную шайбу забросил Толчинский, он же по итогам Кубка Гагарина стал самым ценным игроком турнира.

После игры Толчинский позволил себе нецензурные заряды в адрес своего бывшего клуба ЦСКА, после чего хоккеисту пришлось извиняться.

Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Лучший игрок Кубка Гагарина Толчинский вызван в сборную России.