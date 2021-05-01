«Ювентус» точно не будет чемпионом Италии впервые с 2012 года

В матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Интер» обыграл «Кротоне». Встреча завершилась со счетом 2:0. На 69-й минуте встречи Кристиан Эриксен открыл счет в матче, на третьей компенсированной Ашраф Хакими установил окончательный счет в игре.

Таким образом, туринский «Ювентус», который непрерывно становился чемпионом Италии начиная с сезона 2011/2012, потерял математические шансы на сохранения титула.

«Интер» может стать чемпионом уже 2 мая, если «Аталанта» Алексея Миранчука не обыграет «Сассуоло». В данный момент миланцы опережают клуб из Бергамо на 14 очков, но у «Аталанты» игра в запасе.

«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» с 66 очками занимает пятую строчку таблицы, но у туринского клуба матч в запасе.

Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности в «Ювентусе» сменится весь руководящий и тренерский состав, а также могут быть проданы некоторые лидеры команды, включая Криштиану Роналду.