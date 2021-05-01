Экс-генеральный директор «Спартака» Газизов: все эти сливы информации меня не задевают

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился вничью 1:1 ответил на вопрос о многочисленных сливах в интернет финансовых документов «Спартака», в которых есть данные о зарплате Газизова, когда он был гендиректором красно-белых.

«Да не воспринимаю я эти сливы. Они меня абсолютно не задевают. Я не хочу говорить о людях, которые это делают. Получается, что я буду пиаритьих пиарить. Это не очень хорошо. Давайте лучше о них забудем», — приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, telegram-канал BlackMirror опубликовал информацию, согласно которой Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 млн рублей в месяц.

Газизов был назначен на пост генерального директора красно-белых летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул команду, заняв аналогичную должность в «Уфе».

Ранее сообщалось, что Газизов отреагировал на слитую информацию о его зарплате в «Спартаке».