Главный тренер ЦСКА прокомментировал травму Влашича

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал травму полузащитника Николы Влашича, полученную хорватом в первом тайме матча 28-го тура РПЛ против «Уфы», которая завершилась вничью 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».

«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал после матча Влашич в беседе с корреспондентомSport24.

«Влашича я был вынужден поменять, завтра узнаем, что с ним. Сложно терять такого игрока. У Влашича болит колено, точно узнаем завтра-послезавтра.

Как он мне сказал, у него очень болит колено. Он мне сказал, что думает о серьезной травме», — сказал главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

Точного диагноза пока нет, футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование, но судя по слезам Влашича после замены, повреждение достаточно серьезное и может означать не только пропуск оставшихся двух матчей РПЛ, но и ставит под сомнение участие хорвата в чемпионате Европы.

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться за еврокубки.

Накануне встречи известные спортивные порталы «Чемпионат» и Sports.Ru объявили красно-синим бойкот за отказ выдавать аккредитацию журналисту, написавшему критический материал о ЦСКА.

Ранее лидер ЦСКА Влашич рассказал о травме в матче с «Уфой».