«Манчестер Сити» победил в 34-м туре АПЛ и завтра может стать чемпионом

Состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Голы в матче забили Серхио Агуэро на 57-й минуте и Ферран Торрес на 59-й.

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Разрыв между «горожанами» и идущим на втором месте «Манчестер Юнайтед» составляет 13 очков. Если завтра, 2 мая, «МЮ» проиграет «Ливерпулю», то «Манчестер Сити» досрочно, за четыре тура до конца турнира, станут победителями АПЛ.

Если же «Юнайтед» свой матч выиграет, то чемпионским для «Сити» может стать матч следующего тура, который пройдет 8 мая: «Сити» принимает на своем поле «Челси». Лондонский клуб продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

АПЛ. 34-й тур

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Агуэро – 57, 0:2 — Торрес – 59.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.