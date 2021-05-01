Экс-судья Федотов: удаление у «Рубина» в матче с «Динамо» было справедливым

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал красную карточку, которую получил защитник «Рубина» Илья Самошников в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо». Игрок казанского клуба был удален на 52-й минуте. Несмотря на удаление, казанский клуб выиграл со счетом 2:0.

«Красную Самошникову в матче «Рубина» и «Динамо» показали абсолютно по делу. Есть фаза полета, потом рикошет, и потом он попал сопернику ногой выше голеностопа. С позиции Мешкова это желтая, а для VAR – красная. Но на повторе Мешков увидел, что была скорость, агрессия, фаза полета. Самошников прыгал специально. Не понимаю сравнений с эпизодом Ахметов – Соболев из дерби: Ахметов играл в мяч и не мог остановить ногу, здесь – совсем другое», — сказал Федотов «Чемпионату».

Голами в матче отметились Джордже Деспотович и Хван Ин Бем.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место, набрав 49 очков. В следующем туре казанцы сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Команда Сандро Шварца расположилась на седьмой строчке, имея в активе 46 очков. В матче 28-го тура бело-голубые сыграют в гостях с московским «Локомотивом». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.