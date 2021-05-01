«Рубин» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе клуба из Татарстана отличились Джордже Деспотович и Хван Ин Бем. Интересно, что на 52-й минуте был удален игрок «Рубина» Илья Самошников.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место, набрав 49 очков. В следующем туре казанцы сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Команда Сандро Шварца расположилась на седьмой строчке, имея в активе 46 очков. В матче 28-го тура бело-голубые сыграют в гостях с московским «Локомотивом». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее известный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива» в рамках чемпионата России.