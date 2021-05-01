Авербух высказался о переходе Трусовой к Тутберидзе

Бывший фигурист Илья Авербух высказался о переходе Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Спортсменки, выращенные в школе «Хрустального», максимальный результат показывают именно в школе «Хрустального». Это показывает практика, если вы проанализируете всех, кто покидал «Хрустальный», — сказал Авербух.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию

Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от Плющенко к Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

1 мая Евгений Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Трусовой, но они остались друзьями.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин прокомментировал возвращение фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.