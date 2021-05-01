Футболистка Коваленко рассказала, что не уводила Глушакова из семьи

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Футболистка Ксения Коваленко рассказала, что не уводила игрока «Химок» Дениса Глушакова из семьи.

«Если вы не знаете никакой истории нашей с Денисом, зачем вы задаете такие вопросы? Никто никого не уводил из семьи. Человек был свободный, почему не взять, не подобрать», — сказала Коваленко в сториз Instagram.

Осенью 2018 года разгорелся крупный скандал с участием Глушакова и его уже бывшей супруги Дарьи, в браке с которой у него родились два ребенка. В сети появилось видео, на котором присутствуют кадры времяпровождения футболиста в бане с неизвестной девушкой. Автором ролика была жена игрока. В это же время супруги подали на развод. В ходе судебных разбирательств стороны конфликтовали и предавали их разногласия общественной огласке. В феврале 2019-го Никулинский районный суд развел супружескую пару.

Ранее сообщалось о том, что игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков повредил боковую связку колена.