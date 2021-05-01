Тарасова похвалила Трусову за возвращение к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе, передает РЕН ТВ.

«Это самый умный шаг, который она сделала за последний сезон. Где родился, там и пригодился», — сказала Тарасова.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию

Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Напомним, 1 мая Евгений Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Трусовой, но они остались друзьями.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко.