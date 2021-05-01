СМИ: Трусова вернулась в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что 1 мая провела провела разминку в «Хрустальном».

Также 1 мая тренер Евгений Плющенко заявил, что прекратил сотрудничество со спортсменкой, но они остались друзьями. О причинах расставания он не рассказал.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что он больше не является наставником Александры Трусовой.