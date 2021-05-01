Плющенко заявил, что он больше не является тренером Трусовой

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что он больше не является наставником Александры Трусовой.

«Сашу отпускаем обратно. Надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», - написал Плющенко в Instagram.

Также он отметил, что по условиям соглашения, причины расставания оглашаться не будут.

«Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях», — добавил Плющенко.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

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