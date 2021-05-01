В «Фиорентине» прокомментировали информацию о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона

В итальянской «Фиорентине» прокомментировали информацию о том, что российский форвард Александр Кокорин не сыграет до конца сезона.

«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — приводит слова пресс-службы «фиалок» «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что сейчас Кокорин восстанавливается от травмы. За «фиалок» форвард провел три матча. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14 место, набрав 34 очка. В следующем туре «фиалки» встретятся с «Болоньей». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ранее супруга нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова призналась, что регулярно посещает психолога.