Защитник «Ювентуса» назвал задачу клуба на остаток сезона

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт назвал задачу клуба на остаток сезона, передает Sky Sport Italia.

«Мы думали о победе в Серии А, но сейчас наша цель — занять второе место. Важно стремиться к высокому уровню. Наше внимание сосредоточено на втором месте», — сказал де Лигт.

Футболист отметил, что команде необходимо демонстрировать высокую интенсивность, смелее играть с мячом, а также лучше защищаться.

В турнирной таблиц чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место, набрав 66 очков. В следующем матче подопечные Андреа Пирло сыграют на выезде с «Удинезе». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года, перейдя в «старую синьору» из амстердамского «Аякса».

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