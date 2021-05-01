Защитник сборной России рассказал о настрое на матч со Швейцарией

Защитник сборной России Егор Яковлев поделился мнением о результате матча Еврочелленджа против национальной команды Швейцарии, передает официальный сайт Федерации хоккея России.

Встреча завершилась поражением российских хоккеистов со счетом 1:3.

«Мы знали перед игрой, что это очень хороший соперник. Никакого недонастроя у нас не было, готовились серьезно и понимали, что это быстрая и серьезная команда. Швейцарцы были быстрее? Да. Связано ли это с тем, что мы находимся под нагрузкой? Немного», — заявил хоккеист.

1 мая сборные России и Швейцарии проведут еще поединок между собой. Старт матча начнется в 18.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил поражение сборной России в матче Еврочелленджа против Швейцарии.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.