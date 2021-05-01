Наставник «Ливерпуля» Клопп высказался о конкуренции в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о конкуренции в Английской премьер-лиге (АПЛ) в нынешнем сезоне, передает Goal.

Он отметил, что всегда становится труднее, потому что нынешний лидер чемпионата Англии — «Манчестер Сити» — никогда не останавливается, и навязать борьбу этой команде очень трудно.

«Бороться с «Манчестер Сити» каждый год все сложнее. Два года подряд они висели у нас на шее. Хорошо, что на сезон «Ливерпуль» опередил их, но мы и не ждали, что так будет следующие десять лет подряд», — заявил специалист.

«Горожане» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). За 33 тура подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 77 баллов, что на десять очков больше, чем у идущего вторым «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль», ставший победителем национального первенства в прошлом сезоне, идет на шестой позиции, имея в активе 54 очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заключил соглашение с полузащитником «Эстудиантес» Дарио Сармьенто, сообщает официальный сайт аргентинской команды.