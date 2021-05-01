Черданцев поделился мыслями перед матчем «Зенита» и «Локомотива»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива» в рамках чемпионата России, передает «Матч ТВ».

Клуб из Санкт-Петербурга идет на первой строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 58 очков. Ближайший матч в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечным Сергея Семака предстоит провести на домашнем стадионе против московского «Локомотива», который идет вторым, набрав на шесть баллов меньше.

«Надеюсь, будет хорошая игра, и что исход золотого матча решит не ошибка арбитра на VAR. Думаю, «Зенит» приложит все усилия к тому, чтобы стать чемпионом дома, при своих болельщиках», — заявил комментатор.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в 19.00 по московскому времени. В том случае, если петербургская команда одерживает победу, то она досрочно завоевывает титул чемпиона РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мыслями о ближайшем матче петербургской команды в чемпионате России.