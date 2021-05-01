Зидан рассказал о желании выиграть чемпионат Испании в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал чемпионскую гонку в Испании, передает официальный сайт «сливочных».

Борьба за победу в чемпионате Испании очень серьезная и плотная — на титул в нынешнем сезоне претендуют сразу несколько команд. Лидером турнирной таблицы является мадридский «Атлетико», имеющий в активе 73 балла. Затем идут «Реал» и «Барселона» — по 71 очку. На балл меньше имеет расположившаяся на четвертом месте «Севилья».

«За титул Ла Лиги борются четыре команды, так будет до конца сезона. Ла Лига невероятно сложна, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть Ла Лигу и будем бороться за это до конца сезона», — заявил специалист.

Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал» проведет против «Осасуны» 1 мая, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получил двухматчевую дисквалификацию за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады».