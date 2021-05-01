Трибуны на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50 процентов

Трибуны на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50 процентов, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«По итогам заседания координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу была подтверждена вместимость стадиона «Санкт-Петербург» на матчи Евро — 50% зрителей на семь матчей турнира», — заявил Сорокин.

При этом он добавил, что если эпидемиологическая ситуация в России будет улучшаться, то российская сторона вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) займется проработкой вопроса об увеличении числа фанатов на трибунах.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр — шесть встреч группового этапа (включая две игры сборной России) и один четвертьфинальный поединок.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высоко оценил работу Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды.