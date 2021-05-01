Бивол и Ричардс провели дуэль взглядов

Российский боксер Дмитрий Бивол провел дуэль взглядов с британским спортсменом Крейгом Ричардсом перед вечером бокса, который состоится 1 мая.

Видеозапись дуэли взглядов была опубликована в Instagram World of Boxing Promotions.

Перед тем, как провести дуэль , боксеры побывали на взвешивании, по итогам которого вес Бивола составил 79 кг, тогда как британец показал на весах 79,1 кг.

На кону поединка будет стоять титул WBA, которым владеет Бивол. В послужном списке непобежденного российского боксера 17 выигранных боев, Ричардса — 16 побед, одна ничья и 1одно поражение. Бой станет одним из главных событий вечера.

Ранее сообщалось, что американский боксер Майк Тайсон проведет реванш с британцем Ленноксом Льюисом. Напомним, спортсмены уже встречались в 2002 году. Британец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году Тайсон вышел на ринг против Роя Джонса. Поединок завершился вничью. Согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, бой состоял из восьми раундов по две минуты.