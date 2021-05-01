Косторная опубликовала фото из Ташкента

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась со своими поклонниками новой фотографией в Instagram.

В Ташкент Косторная приехала вместе со своей наставницей Этери Тутберидзе, которая ставит в Узбекистане шоу «Чемпионы на льду».

«Прыжок в маленькое лето», — подписала снимок фигуристка.

На одном из выступлений чемпионка Европы по фигурному катанию Косторная сумела исполнить аксель в три оборота, который не прыгала с чемпионата Европы — 2020, где она стала победительницей.

Изначально Косторная занималась в «Хрустальном» в группе Тутберидзе. Летом 2020 года фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где занималась несколько месяцев, однако не сумела добиться успехов. Из-за проблем со здоровьем она потеряла тройной аксель, а не так давно снова вернулась к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова проведет платную онлайн-встречу с участниками своего японского фан-клуба. Мероприятие состоится 15 мая, формат общения — Zoom, стоимость участия — 3000 иен (примерно 2000 рублей).