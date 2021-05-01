Тренер сборной Украины Шевченко поделился воспоминаниями о взрыве в Чернобыле

Бывший футболист, а ныне тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих воспоминаниях о трагедии в Чернобыле, передает SportUA.

Он признался, что тогда ему все казалось нормальным и не страшным. Сразу после аварии были закрыты все школы, а детей в возрасте от шести до 15 лет увезли из пораженной области.

«Я оказался один на Азовском море, на берегу Черного моря, в 1500 км от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, я прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком», — вспомнил специалист.

Трагедия на Чернобыльской атомной станции произошла 26 апреля 1986 года. Из-за ряда ошибок сотрудников станции, а также конструктивных дефектов в атомном реакторе типа РБМК произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 игроков сборных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. У отстраненных футболистов есть возможность обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней после получения решения с мотивировочной частью.