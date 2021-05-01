Россиянка Пустовойтова назначена на игру 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на ответный матч полуфинального противостояния женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Вместе с Пустовойтовой на игре будут работать Екатерина Курочкина (Россия), Каролин Кайвоя (Эстония). Четвертый рефери — Сандра Баштуш (Португалия).

Первый матч между испанской и французской командой завершился вничью — 1:1. Ответный поединок состоится 2 мая, стартовый свисток Пустовойтова даст в 13.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный арбитр матча 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» — «Лестер» Робер Джонс прервал игру из-за футболиста гостевой команды Уэсли Фофан.

Судья приостановил матч на несколько секунд, что французский полузащитник сумел быстро перекусить — съесть банан и выпить воды на бровке у поля. Все дело в том, что Фофан — мусульманин, Во время матча он прервал пост в Рамадан, который действует с 12 апреля по 12 мая. В этот период мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интима.