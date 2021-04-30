«Зенит» обыграл «Барселону» и сравнял счет в серии плей-офф Евролиги

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 74:61.



В составе победителей самым результативным игроком встречи стал канадец К. Пангос, набравший по итогам игры 22 очка, сделавший два подбора и отдавший восемь результативных передачи.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (19) набрал грек Н. Калатес.



Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:2. Пятая игра состоится в Барселоне 4 мая.

Ранее сообщалось, что американский офицер полиции Деон Джозеф в открытом письме обратился к баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как игрок оставил неоднозначное сообщение в Twitter.