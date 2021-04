Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин принял участие в тренировке команды. Об этом сообщает журналист Такир Эль-Башир в своем Twitter.

В общей сложности 35-летний форвард провел 30 минут, после чего покинул площадку.

«Вашингтон Кэпиталз» после 49 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. «Питтсбург», который провел на один матч больше, отстает от «столичных» на балл.

Овечкин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата провел 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 24 шайбы и сделав 18 результативных передач. Без учета грядущего матча с «Пингвинз» у «Вашингтона» до старта плей-офф останется еще шесть матчей. Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил 730 шайб в матчах регулярного чемпионата, и с этим показателем россиянин располагается на шестой строчке в списке лучших снайпером лиги за всю историю.

Alex Ovechkin is back on the ice for today's optional practice. He's missed the last three games with a lower body injury. #Caps pic.twitter.com/w0tUdtfSFc