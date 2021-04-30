«Монако» может продать Головина за €60 млн

«Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина за €60 млн. Об этом сообщил вице-президент клуба Олег Петров в интервью Нобелю Арустамяну.

По словам функционера, основной задачей клуба является развитие футболиста во всех аспектах.

«По Головину нет какого-то конкретного финансового или карьерного плана, что он должен стать капитаном команды. Плави по нему заключается в том, чтобы он максимально раскрылся как игрок.

Вполне допускаю вариант его продажи за €50 млн — €60 млн. Большие клубы могут заплатить подобные деньги за такого игрока, как Саша», — сказал Петров.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подаст аппеляцию на двухматчевую дисквалификацию главного тренера Роналда Кумана за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады».