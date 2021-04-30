Юрист оценил риски для спортсменов при смене гражданства из-за ситуации с визами США

Посольство США в Москве заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ. По мнению главы практики спортивного права фирмы CMS Валерия Федореева, в контексте спорта Америка делает себе лишь хуже.

«Никакого смысла американцам это делать нет, потому что к ним уезжают от нас лучшие спортсмены. Это как выстрелить себе в ногу. Если они хотят зрелищности своих мероприятий, им нужно привлекать лучших, в том числе и из России. Закрывая сейчас возможность нашим спортсменам получать неиммиграционные визы, они, вполне вероятно, потеряют большое количество звезд из России. Потому что, прямо скажем, не все российские спортсмены пойдут на смену гражданства», — заметил Федореев в интервью «Газете.Ru».

Как считает юрист, у российских атлетов есть возможность получить два гражданства. В этом случае они сохранят свои права на родине и смогут выступать в США.

«Те, кто поменяет гражданство, не смогут выступать за нашу национальную сборную. Если они решат вернуться в Россию и играть в российском чемпионате, то должны будут получать разрешение на работу уже у нас. В принципе, это довольно несложная процедура.

Также можно получать американское гражданство, оставаясь гражданами Российской Федерации. Для наших спортсменов это фактически играет на руку. Никаких дополнительных рисков для России это не несет — на территории РФ они остаются гражданами РФ. За сборную как могли выступать, так и могут. Насколько я помню, к примеру, Международная федерация хоккея не имеет ограничений в этой связи. То есть, если у человека два гражданства, то он не теряет права играть за сборную. Другое дело, что за национальную команду иной страны — в данном случае США — они не смогут выступать, так как уже заиграны за нашу.

Но получается, что риски, на самом деле, есть только американцам. Усложняя возможность въезда в страну нашим звездам, они делают плохо только себе», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал решение посольства США ударом по нашим спортсменам и по простым гражданам РФ.