Ковальчук расторг контракт с «Авангардом»

Действующий обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Илья Ковальчук расторг контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года.