Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила механизм аренды хоккеистов, которая будет применяться уже со следующего сезона.

Каждый клуб сможет направить и получить в аренду до четырех игроков, из которых не более трех должны быть в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет.

Отмечается, что команды не смогут принять более двух хоккеистов из одной команды одновременно, а последней датой, когда можно будет заключить соответствующий договор, будет 27 декабря.

Также принявший клуб будет обязан подписать отдельный тип контракта с указанием дополнительных условий за его досрочное расторжение.

Полностью о нововведении можно прочитать на официальном сайте лиги.

Напомним, что обладателем Кубка Гагарина — 2021 стал омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что клуб «Сиэтл Кракен» официально вступил в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).